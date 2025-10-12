Во Франции сформировано новое правительство

Срочная новость.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о формировании нового состава правительства. Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о формировании нового состава правительства. Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Срочная новость.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о формировании нового состава правительства. Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.