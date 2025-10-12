Срочная новость В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»
