Служба в армии по случайности: в Германии хотят отбирать призывников путем жеребьевки

В Германии хотят проводить призыв граждан в Вооруженные силы страны по системе жеребьевки. Об этом сообщает издание RND со ссылкой на решение правящей коалиции Германии.
Инициатива предусматривает случайный отбор группы призывников, предварительно заполнивших обязательную анкету. После жеребьевки молодые люди должны будут пройти собеседование и необходимую проверку. При этом если количество призывников будет недостаточным, выбранные граждане будут обязаны остаться на службе в армии на срок не менее шести месяцев.
Согласно источнику, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус должен будет представить данные о нужном количестве молодых людей, призываемых на службу. При этом подобная лотерея была предложена по образцу инициативы, действующей в Дании.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал вернуть обязательную военную службу в стране.