Чемпион НБА «Оклахома» подписала контракт с российским центровым Лахиным

На драфте НБА в июне ни одна команда не выбрала Лахина, который провёл сезон 2024/25 в «Клемсоне» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). За этот период он показал статистику: 11,4 очка, 6,4 подбора, 1,5 передачи, 1 перехват и 1,5 блок-шота за 23,6 минуты в среднем за матч. «Оклахома-Сити Тандер» в сезоне 2024/25 стала чемпионом НБА впервые в истории клуба.