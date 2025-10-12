Ричмонд
Стало известно, кто примет участие в саммите по Газе: Израиль отказался

США, Египет и Катар подтвердили участие в церемонии подписания мира по Газе.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 13 октября, в Египте пройдет официальная церемония подписания мирного соглашения по Газе. В мероприятии примут участие США, Катар, Египет и, вероятно, Турция. Об этом пишет France Presse.

Как утверждается в материале, указанные страны подпишут документ с гарантиями соглашения по завершению конфликта в Газе. А вот Израиль и ХАМАС отказались участвовать в церемонии.

«Страны, выступившие медиаторами в заключении сделки по прекращению огня в Газе, подпишут документ, гарантии соглашения на саммите в понедельник в Шарм-эш-Шейхе», — пишет агентство.

Днем ранее один из членов ХАМАС Хоссам Бадран заявил, что переговорный процесс ляжет на плечи катарских, египетских и других представителей. Он подчеркнул, что палестинское движение полагается на них.

