Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта Волгограда

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налёта повреждено остекление двух квартир и фасад многоквартирного дома. Также в результате атаки дрона загорелся автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.
