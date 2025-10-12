22-летний Нестеров и 16-летняя Шухман стали чемпионами РФ по шахматам

22-летний Арсений Нестеров и 16-летняя Анна Шухман выиграли Суперфинал чемпионата России по шахматам, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.
В ходе турнира, который прошел в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника в Москве, Шухман набрала 7 очков по итогам 11 туров, а Нестеров — 6,5 очка.
Отметим, что Нестеров впервые в карьере стал победителем чемпионата России, а Шухман, в свою очередь, стала самой молодой чемпионкой страны.
Кроме того, в ФШР сообщили, что на церемонии закрытия Арсению Нестерову и Анне Шухман были вручены сертификаты на автомобили LADA.
