Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22-летний Нестеров и 16-летняя Шухман стали чемпионами РФ по шахматам

Нестеров впервые в карьере стал победителем чемпионата России, а Шухман стала самой молодой чемпионкой России.

Источник: Аргументы и факты

22-летний Арсений Нестеров и 16-летняя Анна Шухман выиграли Суперфинал чемпионата России по шахматам, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

В ходе турнира, который прошел в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника в Москве, Шухман набрала 7 очков по итогам 11 туров, а Нестеров — 6,5 очка.

Отметим, что Нестеров впервые в карьере стал победителем чемпионата России, а Шухман, в свою очередь, стала самой молодой чемпионкой страны.

Кроме того, в ФШР сообщили, что на церемонии закрытия Арсению Нестерову и Анне Шухман были вручены сертификаты на автомобили LADA.

Напомним, ранее сообщалось, что российский шахматист Ян Непомнящий и еще семь шахматистов из РФ смогут выступить на Кубке мира по шахматам.