Французский теннисист внезапно упал от судорог во время награждения в Шанхае

На церемонии награждения турнира серии «Мастерс» у французского теннисиста Артура Риндеркнеша начались сильные судороги во время речи своего кузена Валентена Вашеро, ставшего победителем.
Риндеркнеш сначала опустился на корточки, а затем, пытаясь покинуть подиум, упал на спину. Вашеро пришлось прервать свою речь и обратиться за помощью.
Вашеро, занимающий 204-ю строчку мирового рейтинга, одержал победу над Риндеркнешем в трех сетах (4:6, 6:3, 6:3). Оба соперника, несмотря на эмоции, поздравляли друг друга. Для Риндеркнеша это первый финал «Мастерса» и выход в топ-30 рейтинга. Для Вашеро эта победа стала значительным достижением, его призовые в Шанхае почти удвоились по сравнению со всеми заработанными им за карьеру.
Стоит отметить, что судороги также помешали прошлогоднему победителю турнира в Шанхае Яннику Синнеру, который снялся с матча третьего круга 5 октября из-за подобного недомогания, передает РБК.
30 сентября, российский теннисист Даниил Медведев поругался с судьей во время третьего сета матча полуфинала турнира ATP-500 в Пекине. Спортсмен играл с американцем Ленером Тьеном. Медведев получил предупреждение от судьи на вышке за затягивание времени, так как у него были судороги.