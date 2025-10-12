Французский теннисист внезапно упал от судорог во время награждения в Шанхае

Вашеро, занимающий 204-ю строчку мирового рейтинга, одержал победу над Риндеркнешем в трех сетах (4:6, 6:3, 6:3). Оба соперника, несмотря на эмоции, поздравляли друг друга. Для Риндеркнеша это первый финал «Мастерса» и выход в топ-30 рейтинга. Для Вашеро эта победа стала значительным достижением, его призовые в Шанхае почти удвоились по сравнению со всеми заработанными им за карьеру.