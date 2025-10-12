Ричмонд
Трамп отправляется на Ближний Восток: кто будет его сопровождать

Вместе с Трампом на Ближний Восток отправятся Рубио, Хегсет и глава ЦРУ Рэтклифф.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп 12 октября отправляется на Ближний Восток. Хозяин Белого дома посетит Израиль и Египет. Вместе с Дональдом Трампом на Ближний Восток поедут госсек США Марко Рубио, глава Военного министерства Пит Хегсет и председатель ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом оповестил журналист Axios Барак Равид в соцсети.

Корреспондент уведомил, что в поездке также примет участие председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Известно, что представители от США будут присутствовать на церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС в Египте.

«Как заявил американский чиновник, государственный секретарь Рубио, министр войны Хегсет, директор ЦРУ Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн присоединятся к президенту Трампу на борту номер один в поездке в регион», — написал Барак Равид.

Тем временем спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Газу. Он удостоверился в соблюдении Израилем договоренностей по прекращению огня.

