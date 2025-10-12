Аэропорт Геленджика временно прекратил работу

Кроме того, с 23:00 12 октября на работу ограничен аэропорт Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Меры безопасности будут действовать до момента поступления оповещения от официальных ведомств об их снятии.