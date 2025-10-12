Аэропорт Геленджика временно прекратил работу

В аэропорту Геленджика вечером 12 октября ввели ограничения на полеты. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве напомнили, что аэропорт с 10 июля выполняет рейсы с 08:30 до 20:00 по Москве. Новые ограничения введены в дополнение к уже действующим.
«Аэропорт ГЕЛЕНДЖИК. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Кроме того, с 23:00 12 октября на работу ограничен аэропорт Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Меры безопасности будут действовать до момента поступления оповещения от официальных ведомств об их снятии.