Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Геленджика временно прекратил работу

В воздушной гавани Геленджика ввели временные ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Геленджика вечером 12 октября ввели ограничения на полеты. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве напомнили, что аэропорт с 10 июля выполняет рейсы с 08:30 до 20:00 по Москве. Новые ограничения введены в дополнение к уже действующим.

«Аэропорт ГЕЛЕНДЖИК. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 23:00 12 октября на работу ограничен аэропорт Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. Меры безопасности будут действовать до момента поступления оповещения от официальных ведомств об их снятии.