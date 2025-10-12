Российский мотоциклист погиб в Турции после страшной аварии

Российский мотоциклист скончался от тяжелых травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает издание Nehaber, инцидент произошел, когда россиянин вместе с двумя друзьями направлялся в Каппадокию.
По предварительной информации, мужчина потерял управление мотоциклом, который впоследствии врезался в шлагбаум. В результате аварии россиянин получил крайне тяжелые травмы, включая ампутацию ноги. Несмотря на немедленную доставку в больницу, врачам не удалось спасти его жизнь.
Турецкая полиция начала расследование обстоятельств произошедшей трагедии, говорится в сообщении.
12 октября стало известно, что три дипломата, входивших в состав делегации Катара, участвовавшей в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла недалеко от Шарм-эш-Шейха.
Другое смертельное ДТП произошло недавно в Долгопрудном. Там в результате аварии скончался мотоциклист. В байкера врезался автомобилист, поворачивавший налево на улице Первомайской. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.