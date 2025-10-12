Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай строит новую мегаплотину в Тибете: все совершенно секретно

FP: Китай строит в каньоне реки в Тибете мегаплотину гидроэлектростанции Медог.

Источник: Комсомольская правда

Китай начал строительство новой плотины. Грандиозная ГЭС «Медог» будет располагаться в каньоне на тибетской реке Ярлунг Цангпо. При этом новое начинание уже окрестили «проектом века». Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Журналисты издания отмечают, что проект реализуется в обстановке «секретности» и его детали не разглашаютчя. Однако известно, что мощность этой гидроэлектростанции будет в три раза выше, чем у «Трех ущелий», а выработка достигнет 300 млрд кВт·ч в год. Секретность, с которой ведется возведение плотины в тибетском каньоне, вызывает некоторую тревогу у соседей Китая — Индия и Бангладеш выражают озабоченность несмотря на заявленные Китаем цели по переходу на экологически чистую энергетику и снижению использования угля. Тревогу этих стран вызывает само строительство в районе изгиба реки Ярлунг Цангпо, протекающей далее в Индию и Бангладеш. Эта территория, где находятся самые северные тропические леса и обитают редкие виды, может быть затоплена, что, по мнению экологов, может привести к уничтожению уникальных экосистем.

Накануне в Китае открылся самый высокий мост в мире.