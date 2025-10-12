Китай строит новую мегаплотину в Тибете: все совершенно секретно

Журналисты издания отмечают, что проект реализуется в обстановке «секретности» и его детали не разглашаютчя. Однако известно, что мощность этой гидроэлектростанции будет в три раза выше, чем у «Трех ущелий», а выработка достигнет 300 млрд кВт·ч в год. Секретность, с которой ведется возведение плотины в тибетском каньоне, вызывает некоторую тревогу у соседей Китая — Индия и Бангладеш выражают озабоченность несмотря на заявленные Китаем цели по переходу на экологически чистую энергетику и снижению использования угля. Тревогу этих стран вызывает само строительство в районе изгиба реки Ярлунг Цангпо, протекающей далее в Индию и Бангладеш. Эта территория, где находятся самые северные тропические леса и обитают редкие виды, может быть затоплена, что, по мнению экологов, может привести к уничтожению уникальных экосистем.