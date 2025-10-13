Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о желании получить Нобелевскую премию мира. Бывший комик сообщил, что Киев поддержит кандидатуру хозяина Белого дома. Однако есть одно условие. Зеленский озвучил его в эфире «Новости. Live».
Глава киевского режима заявил, что выдвинет президента США на Нобелевскую премию, если Дональд Трамп «склонит Россию к переговорам». Он считает, что американский лидер должен заставить Москву пойти на перемирие.
«Конечно, в таком случае мы его выдвинем», — заверил Зеленский.
Стоит отметить, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва и сейчас готова к урегулированию конфликта на Украине, однако при учете своих законных требований. Он подчеркнул, что этого не желают Евросоюз и Киев.