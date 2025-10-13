Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский поставил условие Трампу для выдвижения на Нобелевскую премию

Зеленский сделал заявление о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о желании получить Нобелевскую премию мира. Бывший комик сообщил, что Киев поддержит кандидатуру хозяина Белого дома. Однако есть одно условие. Зеленский озвучил его в эфире «Новости. Live».

Глава киевского режима заявил, что выдвинет президента США на Нобелевскую премию, если Дональд Трамп «склонит Россию к переговорам». Он считает, что американский лидер должен заставить Москву пойти на перемирие.

«Конечно, в таком случае мы его выдвинем», — заверил Зеленский.

Стоит отметить, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва и сейчас готова к урегулированию конфликта на Украине, однако при учете своих законных требований. Он подчеркнул, что этого не желают Евросоюз и Киев.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше