Что можно и нельзя делать в Григорьев день 13 октября, когда сжигают солому

Узнали приметы и запреты на 13 октября, когда отмечают Григорьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 13 октября святого Григория Пельшемского. В народе принято отмечать Григорьев день. Также есть название Григорий Соломенный. Все дело в том, что в названный день сжигали старую солому.

Что нельзя делать 13 октября.

Не рекомендуется в указанный день начинать ремонт. Предки верили, что он может затянуться надолго, а результат окажется неудачным. Запрещено лениться и поздно спать. Не следует в указанную дату ходить в гости и принимать гостей.

Что можно делать 13 октября.

По традиции, перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который православные верующие в Беларуси будут отмечать 14 октября (подробнее мы писали здесь), сжигали старую солому. Это делалось для того, чтобы избежать болезней.

Согласно приметам, сухой снег 13 октября указывает на урожайное лето. В том случае, если в названную дату выпал снег, то зима наступит нескоро.

