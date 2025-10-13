Что можно и нельзя делать в Григорьев день 13 октября, когда сжигают солому

Православная церковь вспоминает 13 октября святого Григория Пельшемского. В народе принято отмечать Григорьев день. Также есть название Григорий Соломенный. Все дело в том, что в названный день сжигали старую солому.
Что нельзя делать 13 октября.
Не рекомендуется в указанный день начинать ремонт. Предки верили, что он может затянуться надолго, а результат окажется неудачным. Запрещено лениться и поздно спать. Не следует в указанную дату ходить в гости и принимать гостей.
Что можно делать 13 октября.
По традиции, перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который православные верующие в Беларуси будут отмечать 14 октября (подробнее мы писали здесь), сжигали старую солому. Это делалось для того, чтобы избежать болезней.
Согласно приметам, сухой снег 13 октября указывает на урожайное лето. В том случае, если в названную дату выпал снег, то зима наступит нескоро.
