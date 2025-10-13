Дeнь бeз бюcтгaльтepa и Дeнь цeлoмудpия: какие праздники отмечают в России и мире 13 октября

Также 13 октября отмечается праздник с необычным и в какой-то степени романтичным названием — Дeнь зacыпaющиx дepeвьeв. Он посвящен смене времени года и плавному переходу от осени к зиме. Считается, что с этого дня деревья окончательно принимают свой осенний красно-желтый наряд и постепенно начинают терять листву, как бы «засыпая» перед наступлением холодов. Как любители теплой погоды, так и те, кто предпочитает мороз, воспринимают эту дату как некую «точку невозврата».