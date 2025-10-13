«Оскар» у меня уже есть"

А потом приходит другой возраст — зрелый. И ты начинаешь жить по наитию, а не по душевному порыву. Для подростков есть только сегодня. Они не пытаются предопределить, что будет завтра. Не стараются подстраховаться. Это такое горящее состояние. И мне интересно его изучать. Я вообще не люблю избитое слово «подросток». Но мне очень близко то, что они переживают. Хотя я куда старше них. Возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Не более того.