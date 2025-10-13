Календарь на 13 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Григорий жил в XV веке, он родился в дворянской семье в Галиче. В юном возрасте раздал наследство и ушел в монастырь, выбрав путь тишины. Его поставили игуменом в Спасо-Песоцкой обители, а он ушел в леса Вологодчины, чтобы служить Богу в безмолвии. На берегу реки Пельшемы он основал обитель, принимал странников, наставлял крестьян, молился за край и людей. Уже после кончины народ назвал его Вологодским чудотворцем, а Собор Пресвятой Богородицы 1549 года постройки на территории Григориево-Пельшемского Лопотова Богородицкого монастыря по сей день прославляет преподобного. В этот день паломники приезжают к месту подвига святого, читают его житие, просят о здравии и мирном укладе в доме.