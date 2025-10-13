Трамп покинул военную базу Эндрюс в США и направляется в Израиль

Президент США Дональд Трамп совершил вылет с военной базы Эндрюс в Штатах и в настоящее время следует в направлении Тель-Авива.
Комментируя переговоры между ХАМАС и Израилем, президент США Дональд Трамп указал на уникальную, по его словам, поддержку со стороны мусульманских и арабских стран. Он заявил, что впереди ожидается «нечто грандиозное».
«Обычно, если одни радуются, то другие — наоборот. Но впервые все в восторге, все поражены происходящим и искренне счастливы… Увидимся в самолете — думаю, у нас будет отличное время», — рассказал американский лидер.
Следующими пунктами маршрута Трампа станут Израиль и Египет. По его словам, в Каире будет подписано соглашение по урегулированию в Газе.
Ранее KP.RU писал, что вместе с президентом США на Ближний Восток отправятся госсекретарь США Марко Рубио, глава Военного министерства Пит Хегсет и председатель ЦРУ Джон Рэтклифф.