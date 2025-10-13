Ричмонд
Трамп покинул военную базу Эндрюс в США и направляется в Израиль

После визита в Израиль Трамп отправится в Египет.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп совершил вылет с военной базы Эндрюс в Штатах и в настоящее время следует в направлении Тель-Авива.

Комментируя переговоры между ХАМАС и Израилем, президент США Дональд Трамп указал на уникальную, по его словам, поддержку со стороны мусульманских и арабских стран. Он заявил, что впереди ожидается «нечто грандиозное».

«Обычно, если одни радуются, то другие — наоборот. Но впервые все в восторге, все поражены происходящим и искренне счастливы… Увидимся в самолете — думаю, у нас будет отличное время», — рассказал американский лидер.

Следующими пунктами маршрута Трампа станут Израиль и Египет. По его словам, в Каире будет подписано соглашение по урегулированию в Газе.

Ранее KP.RU писал, что вместе с президентом США на Ближний Восток отправятся госсекретарь США Марко Рубио, глава Военного министерства Пит Хегсет и председатель ЦРУ Джон Рэтклифф.

