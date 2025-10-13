Ричмонд
Украина атаковала нефтебазу в Феодосии, сбито более 20 БПЛА

Вражеский БПЛА совершил атаку на нефтебазу, расположенную в Феодосии, на объекте произошло возгорание. По предварительной оценке ПВО было перехвачено более 20 беспилотных аппаратов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

