Украина атаковала нефтебазу в Феодосии, сбито более 20 БПЛА

Срочная новость Вражеский БПЛА совершил атаку на нефтебазу, расположенную в Феодосии, на объекте произошло возгорание. По предварительной оценке ПВО было перехвачено более 20 беспилотных аппаратов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.
