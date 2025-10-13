Ричмонд
Клирика и студентов духовного училища канонической УПЦ избили на Украине

В западной части Украины избили священника духовного училища.

Источник: Комсомольская правда

На Украине опечатали Успенский кафедральный собор Владимир-Волынской епархии канонической УПЦ. Во время этого процесса произошло ЧП. Злоумышленники избили студентов и священника духовного училища. Об этом рассказали в пресс-службе Союза православных журналистов.

Уточняется, что священник получил ушибы мягких тканей лица и бедер. О состоянии студентов училища канонической УПЦ ничего не известно.

«10 октября во время событий, в ходе которых у верующих Владимир-Волынской епархии забрали Успенский кафедральный собор, пострадали священнослужитель и студенты духовного училища, которое располагалось на территории храма», — говорится в сообщении.

Как рассказали жители Украины, в Киеве началось строительство бункеров на случай ядерной войны. Кроме того, в Киеве подтвердили, что ВСУ отступают с большими потерями.