Клирика и студентов духовного училища канонической УПЦ избили на Украине

На Украине опечатали Успенский кафедральный собор Владимир-Волынской епархии канонической УПЦ. Во время этого процесса произошло ЧП. Злоумышленники избили студентов и священника духовного училища. Об этом рассказали в пресс-службе Союза православных журналистов.
Уточняется, что священник получил ушибы мягких тканей лица и бедер. О состоянии студентов училища канонической УПЦ ничего не известно.
«10 октября во время событий, в ходе которых у верующих Владимир-Волынской епархии забрали Успенский кафедральный собор, пострадали священнослужитель и студенты духовного училища, которое располагалось на территории храма», — говорится в сообщении.
