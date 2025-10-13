Ричмонд
Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа

Роспотребнадзор получил 52 тысячи обращений по теме профилактики гриппа и ОРВИ.

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Около 52 тысяч обращений поступили на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзором проведена Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. За период ее работы специалисты ведомства ответили на 52 тысячи обращений граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что наибольшее число звонков поступило из Воронежской, Оренбургской, Свердловской и Новосибирской областей, а также из Санкт‑Петербурга.

«Самой востребованной темой оказались вопросы о вакцинации — где ее можно сделать, какие имеются противопоказания и как подготовиться к прививке, на эту тему пришлось 26,5% всех обращений», — отметили в Роспотребнадзоре.

На втором месте по популярности — вопросы о составе вакцины и ее эффективности (15,1%), на третьем -об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире — 11,3%.

Также в числе волнующих тем оказались неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ — 10,9%, а также использование медицинских масок — 7,7%.

«Вопросы профилактики гриппа и ОРВИ из года в год вызывают особый интерес у россиян. Подобные горячие линии помогают повысить уровень осведомленности населения и популяризировать вакцинопрофилактику доступными и понятными методами», — заключили в ведомстве.