Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Около 52 тысяч обращений поступили на Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С 22 сентября по 3 октября Роспотребнадзором проведена Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. За период ее работы специалисты ведомства ответили на 52 тысячи обращений граждан», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что наибольшее число звонков поступило из Воронежской, Оренбургской, Свердловской и Новосибирской областей, а также из Санкт‑Петербурга.
«Самой востребованной темой оказались вопросы о вакцинации — где ее можно сделать, какие имеются противопоказания и как подготовиться к прививке, на эту тему пришлось 26,5% всех обращений», — отметили в Роспотребнадзоре.
На втором месте по популярности — вопросы о составе вакцины и ее эффективности (15,1%), на третьем -об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире — 11,3%.
Также в числе волнующих тем оказались неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ — 10,9%, а также использование медицинских масок — 7,7%.
«Вопросы профилактики гриппа и ОРВИ из года в год вызывают особый интерес у россиян. Подобные горячие линии помогают повысить уровень осведомленности населения и популяризировать вакцинопрофилактику доступными и понятными методами», — заключили в ведомстве.