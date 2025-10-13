Трамп объявил о завершении конфликта в Газе

Срочная новость.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением, что конфликт в секторе Газа подошел к концу. В ходе своего выступления он подчеркнул, что данное заключение основано на устных заверениях, которые были получены в процессе урегулирования ситуации.
