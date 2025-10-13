«Мне наплевать на Россию»: Шокирующая правда об актёрах, которых обожали миллионы

— Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (россияне. — Прим. Life.ru) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили… Мне *** на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз… С Россией я закончил все отношения. Туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях, — заявлял он недавно в своих интервью.