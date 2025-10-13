Ричмонд
Трамп рассказал, как может закончиться конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимир Путин готов рассмотреть возможность мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом Трамп сказал журналистам в эфире Белого Дома.

Срочная новость.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимир Путин готов рассмотреть возможность мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом Трамп сказал журналистам в эфире Белого Дома.

