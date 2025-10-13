В Чечне министр Дудаев одобрил отмену голосования за дизайн купюры в 500 рублей

Ранее Ахмед Дудаев обратился к Центробанку с призывом не менять утвержденных условий по голосованию. Он обратил внимание на изменения в народном рейтинге. По наблюдению министра, условия голосования поменялись после того, как в опросе вышел в лидеры комплекс небоскребов «Грозный-Сити».