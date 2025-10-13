В Чечне министр Дудаев одобрил отмену голосования за дизайн купюры в 500 рублей

Чеченский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил о «победе» в связи с отменой голосования Центробанка за дизайн купюры номиналом в 500 рублей. Опрос среди населения стартовал 10 октября. Ахмед Дудаев счел голосование «необъективным». Так он написал в Telegram-канале.
Министр поздравил жителей Чечни с «победой». Он заявил, что глава региона Рамзан Кадыров — достойный национальный лидер, благодаря которому народу «не приходится сталкиваться с несправедливостью».
«Я поздравляю всех нас с победой!!! Необъективное голосование прекращено», — оповестил министр.
Ранее Ахмед Дудаев обратился к Центробанку с призывом не менять утвержденных условий по голосованию. Он обратил внимание на изменения в народном рейтинге. По наблюдению министра, условия голосования поменялись после того, как в опросе вышел в лидеры комплекс небоскребов «Грозный-Сити».