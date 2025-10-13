Ричмонд
Власти Нидерландов передали Украине противоминный корабль Alkmaar

Киев получил противоминный корабль типа Alkmaar от руководства Нидерландов, ожидается передача еще одного.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти получили от руководства Нидерландов противоминный корабль Alkmaar. До конца 2025 года Киев ожидает еще одну поставку. Об этом уведомили в издании NV.

Отмечается, что всего от Нидерландов будет передано два минных тральщика. С такой информацией выступил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапу*.

«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — заявляется в статье.

Между тем главком ВСУ Александр Сырский рассказал о перестановках внутри армии. Деятельность в ВСУ завершили все оперативно-стратегические группы. Кроме того, ликвидированы оперативно-тактические группировки.

*- признан экстремистом и террористом в России.