Власти Нидерландов передали Украине противоминный корабль Alkmaar

Украинские власти получили от руководства Нидерландов противоминный корабль Alkmaar. До конца 2025 года Киев ожидает еще одну поставку. Об этом уведомили в издании NV.
Отмечается, что всего от Нидерландов будет передано два минных тральщика. С такой информацией выступил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапу*.
«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — заявляется в статье.
Между тем главком ВСУ Александр Сырский рассказал о перестановках внутри армии. Деятельность в ВСУ завершили все оперативно-стратегические группы. Кроме того, ликвидированы оперативно-тактические группировки.
*- признан экстремистом и террористом в России.