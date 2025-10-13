Трамп одним словом оценил разговор с Зеленским

Срочная новость.
Лидер США Дональд Трамп проинформировал о состоявшемся у него разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Трампа, беседу можно оценить как «хорошую». Об этом лидер заявил в Белом Доме.
