В КБР вспомнят погибших при нападении боевиков на Нальчик

В сентябре 2025 года глава КБР Казбек Коков к 20-летию отражения нападения боевиков на Нальчик учредил памятную медаль «За верность долгу в борьбе с терроризмом и экстремизмом». Она вручается гражданам России, в том числе посмертно, внесшим весомый вклад в дело борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечение общественной безопасности, законности и правопорядка в Кабардино-Балкарии и имеющих особые достижения в сфере профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма.