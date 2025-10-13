К концу октября цены на бензин попадут под влияние новых факторов. Как изменится стоимость топлива

Бензин в России год к году дорожает ориентировочно на 10%. С 20 сентября в России наблюдается опережающий рост цен на топливо. При этом в целом демпферный механизм пока справляется с ключевой задачей, и по итогам октября бензин может подрасти максимум на 50 копеек. Важно, чтобы рост был контролируемым. Такой прогноз сделал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.