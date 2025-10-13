Осужденная блогер Блиновская просит суд об отсрочке отбывания наказания

13 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию блогера Елены Блиновской, приговоренной к 5 годам колонии за неуплату налогов и отмывание денег. По данным ТАСС, она просит отсрочить наказание до достижения ее детьми 14-летнего возраста.
В апелляции указывается, что осужденная «глубоко раскаялась», а ее разлука с детьми «пагубно скажется на их психике и воспитании». У Блиновской четверо несовершеннолетних детей.
Помимо этого, защита в апелляционной жалобе ходатайствует о пересмотре приговора Блиновской и исключении из ее обвинительного заключения состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, а также двух эпизодов по статье 187 УК РФ.
Пока приговор не вступил в силу, Блиновская остается в СИЗО. Она будет участвовать в заседании по видеосвязи, но может быть доставлена в суд лично, если об этом заранее попросит защита.
В сентябре KP.RU информировал, что приговор Елены Блиновской до сих пор не вступил в силу.