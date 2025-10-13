Трамп раскрыл, когда передаст ракеты Tomahawk Украине

Срочная новость.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия урегулирования конфликта на Украине он намерен предупредить Москву о возможности передачи ракет Tomahawk Киеву. Об этом он заявил в эфире Белого Дома.
