Трамп сообщил о хорошем разговоре с Зеленским: речь шла об оружии, НАТО и деньгах

Трамп заявил о хорошем разговоре с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп побеседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, разговор был хорошим. Так Дональд Трамп заявил в диалоге с журналистами.

«Мы говорили с Зеленским об оружии. Оружие отправляется в НАТО, а НАТО присылает нам чек. Они платят нам за информацию, и им потребуется больше оружия, и мы изучаем этот вопрос. Мы надеемся, что сможем его предоставить», — цинично и откровенно заявил Трамп.

Хозяин Белого дома пояснил, что скоро обратится к Москве. По его словам, обсуждение коснется американских ракет Tomahawk.

Дональд Трамп уведомил, что Вашингтон может осуществить военную поставку Украине. Он уточнил, что США дадут Киеву ракеты в случае, если конфликт не будет урегулирован.

По словам Зеленского, за последние два дня между Киевом и Вашингтоном прошло уже два телефонных контакта. Последний разговор президент США и нелегитимный украинский лидер провели 12 октября. Зеленский назвал беседу продуктивной.

