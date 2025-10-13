Ричмонд
Трамп считает, что Путин пойдёт на урегулирование конфликта на Украине

Трамп выразил уверенность в том, что Россия пойдет на урегулирование украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Как считает президент США Дональд Трамп, у российского лидера Владимира Путина есть готовность к «компромиссу» по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Напомним, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам по Украине при учете ее законных интересов.

Кроме этого, накануне Трамп сделал ряд важных заявлений.

Например, американский лидер заявил, что провел с киевским главарем Владимиром Зеленским «хороший» разговор. Он пояснил, что оружие отправляется в НАТО, которое, в свою очередь, выставляет США счет, оплачивая информацию. При этом, по его словам, альянсу потребуется больше вооружений, и этот вопрос сейчас изучается. Трамп добавил, что они надеются иметь возможность предоставить его.

Американский глава накануне рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk. По словам Трампа, если украинский кризис не получится разрешить, американская администрация может принять решение о поставках Киеву высокоточных крылатых ракет «Томагавк».

