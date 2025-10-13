Трамп считает, что Путин пойдёт на урегулирование конфликта на Украине

Например, американский лидер заявил, что провел с киевским главарем Владимиром Зеленским «хороший» разговор. Он пояснил, что оружие отправляется в НАТО, которое, в свою очередь, выставляет США счет, оплачивая информацию. При этом, по его словам, альянсу потребуется больше вооружений, и этот вопрос сейчас изучается. Трамп добавил, что они надеются иметь возможность предоставить его.