В Нидерландах начались ежегодные ядерные учения НАТО

В Нидерландах стартуют ядерные учения НАТО с участием 71 самолета из 14 стран.

Источник: Комсомольская правда

В учениях НАТО Steadfast Noon, которые начинаются в понедельник в Нидерландах, задействуют 71 самолет из 14 стран-участниц. Эти ежегодные маневры направлены на отработку политики ядерного сдерживания.

«Это помогает гарантировать, что наш потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным и эффективным», — рассказал накануне генсек организации Марк Рютте. Уточняется, что учения завершатся 24 октября.

Напомним, что ежегодные учения НАТО Steadfast Noon посвящены отработке ядерного сдерживания силами авиации и персонала с использованием учебных сценариев.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с KP.RU рассказал, что проведение учений НАТО с элементами имитации использования ядерного оружия представляет собой сознательный вызов, адресованный России.

