Народный календарь. Почему нужно есть лук на Дениса Позимнего, 16 октября

Русская православная церковь 16 октября чтит память святого Дионисия Ареопагита. Он стал учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Уже в 95 году по распоряжению папы Климента тот отправился в Галлию с миссией распространения христианства. Спустя год он принял мученическую смерть от рук язычников.
На Руси в этот период, предвещающий наступление зимы, верили в приход «осенних лихорадок» — злых духов, которые насылают болезни. Эти сущности, согласно народным поверьям, бродили по миру, мучаясь сами и причиняя страдания людям. Считалось, что лихорадки могут проникнуть в человека различными путями: прокрасться под одежду или залететь в глаз в виде пылинки.
В день памяти Дионисия люди опасались не только лихорадок, но и сглаза. Для защиты от сглаза, порчи и всякого дурного влияния использовали лук, чеснок, редьку и соль. Считалось, что соль и редька способны «выедать» злые слова, написанные на бумаге, а резкий запах чеснока и лука отпугивает нечистую силу.
Приметы погоды.
Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту, — ожидайте дождя.
Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.
Именины отмечают: Денис, Иван, Марфа, Павел и Петр.