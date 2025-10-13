Народный календарь. Почему нужно есть лук на Дениса Позимнего, 16 октября

На Руси в этот период, предвещающий наступление зимы, верили в приход «осенних лихорадок» — злых духов, которые насылают болезни. Эти сущности, согласно народным поверьям, бродили по миру, мучаясь сами и причиняя страдания людям. Считалось, что лихорадки могут проникнуть в человека различными путями: прокрасться под одежду или залететь в глаз в виде пылинки.