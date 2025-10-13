Ричмонд
Поезд из Будапешта в Киев остановили после сообщений о якобы взрывчатке: что известно

«Странa»: Поезд Будапешт — Киев остановили после сообщений о якобы взрывчатке.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд, следовавший из Будапешта в Киев, был задержан после поступления информации о якобы взрывчатке на борту. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В поезде Будапешт — Киев ищут взрывчатку. Состав остановили во время движения», — передает издание в Telegram-канале.

Уточняется, что в рамках мер безопасности всех пассажиров вывели в поле, где они находились до завершения проверки железнодорожного состава.

Впоследствии поступили сведения о задержании еще двух составов в связи с похожими сообщениями о якобы минировании: один следовал по маршруту Львов — Днепр, другой — Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье. Напомним, что согласно заявлению администрации Киева от 10 октября, в городе были зафиксированы перебои в работе общественного транспорта, связанные с нарушениями электроснабжения. Уточнялось, что данная ситуация, вероятно, была вызвана локальной аварией на подстанции.

Накануне взрывчатку нашли в днище поезда в Ярославле.