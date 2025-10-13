Фильму Любови Аркус о детях с аутизмом отказали в прокатном удостоверении

«Этот мой фильм не получил прокатное удостоверение. Его исключили из программ фестивалей, где он уже числился и даже вошёл в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — написала Любовь Аркус.