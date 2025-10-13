Ричмонд
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на полеты

Три российских аэропорта временно прекратили работу ночью 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

В России в трех аэропортах ввели ограничения на полеты. Последней стала воздушная гавань Астрахани. Работу аэропорта ограничили с 01:25 по Москве. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, что также временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Волгограда и Геленджика. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт АСТРАХАНЬ (Нариманово). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредили в Росавиации.

Между тем дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате падения фрагментов дрона на жилой дом в Белой Калитве двое жильцов получили ранения. Атака беспилотников произошла около полуночи 13 октября. К месту падения фрагментов дронов прибыли экстренные службы.