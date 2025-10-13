В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на полеты

В России в трех аэропортах ввели ограничения на полеты. Последней стала воздушная гавань Астрахани. Работу аэропорта ограничили с 01:25 по Москве. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Уточняется, что также временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Волгограда и Геленджика. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт АСТРАХАНЬ (Нариманово). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупредили в Росавиации.
Между тем дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате падения фрагментов дрона на жилой дом в Белой Калитве двое жильцов получили ранения. Атака беспилотников произошла около полуночи 13 октября. К месту падения фрагментов дронов прибыли экстренные службы.