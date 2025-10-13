В Чечне назвали прекращение «необъективного» голосования за дизайн купюры победой

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выразил поддержку решению Центробанка остановить голосование за дизайн 500-рублевой купюры, назвав его «необъективным».
— Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено, — написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что пока Рамзан Кадыров возглавляет Чечню, «несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит».
12 октября банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом в 500 рублей.
Дудаев ранее призвал Центробанк России придерживаться изначально объявленных условий голосования за изображение на новой 500-рублевой купюре. С таким заявлением он выступил после закрытия ряда платформ, где россияне могли проголосовать за выбор достопримечательности, после того как комплекс небоскребов «Грозный-Сити» вышел в лидеры рейтинга.
1 октября ЦБ запустил онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Новая банкнота номиналом 500 рублей будет соответствовать единой концепции модернизированных купюр: «одна банкнота — один федеральный округ». Зачем нужно обновлять дизайн купюр, выясняла «Вечерняя Москва».