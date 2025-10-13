В Чечне назвали прекращение «необъективного» голосования за дизайн купюры победой

Дудаев ранее призвал Центробанк России придерживаться изначально объявленных условий голосования за изображение на новой 500-рублевой купюре. С таким заявлением он выступил после закрытия ряда платформ, где россияне могли проголосовать за выбор достопримечательности, после того как комплекс небоскребов «Грозный-Сити» вышел в лидеры рейтинга.