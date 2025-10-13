В Москве подняли стоимость проезда по МСД

Согласно разъяснениям, введение платного проезда направлено на регулирование транспортной нагрузки в наиболее напряженные периоды и сохранение доступности для большинства автомобилистов. Стоимость поездки по конкретному участку МСД взимается только в том случае, если въезд и выезд автомобиля произошли в платный интервал. Например, если водитель заехал на участок в 6:55, а выехал в 7:30, либо въехал в 10:55 и покинул его в 11:30, проезд для него будет бесплатным. Для автомобилей оперативных и коммунальных служб, почты, городского транспорта, школьных автобусов, а также такси с лицензиями Москвы и Московской области тариф не применяется — они могут пользоваться дорогой бесплатно в любое время.