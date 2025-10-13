Площадки для строительства храмов выделены на северо-востоке Москвы в рамках КРТ

«Храмы появятся на территории промзон “Северянин” и “Огородный проезд” в рамках реализуемых там двух проектов КРТ. Площадки под их размещение предусмотрели еще на стадии разработки проектов комплексного развития территорий. При этом планировочная документация по участку промзоны “Северянин” на ул. Красная Сосна в Ярославском районе уже утверждена. Площадь храмового комплекса в бывшей промзоне “Огородный проезд” составит 900 кв. м, а объекта в промзоне “Северянин” — 930 кв. м», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Культовые сооружения возведут по программе храмостроительства и разместят в новых кварталах, где в том числе построят жилье для реализации программы реновации. Таким образом, у жителей будет возможность посещать храмы недалеко от дома. Как отметил куратор программы строительства храмов шаговой доступности Владимир Ресин, в каждом таком проекте должны быть предусмотрены храмовые комплексы вместимостью не менее 500 прихожан.
«Очень важно, что при реализации крупных проектов развития территорий мы сразу закладываем места для храмов. Сегодня храмы должны строиться рядом с домами, школами, детскими садами. Человек должен иметь возможность прийти в храм пешком, а не ехать за несколько километров. Поэтому включение храмов в проекты КРТ — правильное и своевременное решение», — отметил депутат Государственной думы, советник мэра Москвы и советник патриарха Кирилла, курирующий реализацию столичной программы строительства храмов шаговой доступности, Владимир Ресин.
Сейчас в СВАО уже введены в эксплуатацию 12 храмов, пять строится, один проходит реконструкцию. Всего на территории округа действует 56 храмов, из них пять временных, включая три отдельно стоящих и два ставших основными. Размещение православных храмов на территориях комплексного развития предусмотрено в рамках реализуемых проектов КРТ и в других округах. В частности, на ул. Толбухина в Можайском районе появится храм площадью 1 тыс. 250 кв. м, а в промзоне «Красный Строитель» в Чертаново Южном в ЮАО — культовое сооружение площадью 1,5 тыс. кв. м.