Площадки для строительства храмов выделены на северо-востоке Москвы в рамках КРТ

Сейчас в СВАО уже введены в эксплуатацию 12 храмов, пять строится, один проходит реконструкцию. Всего на территории округа действует 56 храмов, из них пять временных, включая три отдельно стоящих и два ставших основными. Размещение православных храмов на территориях комплексного развития предусмотрено в рамках реализуемых проектов КРТ и в других округах. В частности, на ул. Толбухина в Можайском районе появится храм площадью 1 тыс. 250 кв. м, а в промзоне «Красный Строитель» в Чертаново Южном в ЮАО — культовое сооружение площадью 1,5 тыс. кв. м.