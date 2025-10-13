Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в отношении него поставлен вопрос о лишении гражданства Украины по причине якобы имеющегося у него паспорта Российской Федерации.
«Сегодня мне стало известно, что готовится очередная провокация против меня … Завтра на президентской комиссии, которая рассматривает вопросы гражданства, будет вынесен вопрос об избавлении меня от украинского гражданства из-за якобы наличия российского», — написаол Труханов в Telegram-канале.
Как заявил глава региона, на него уже в течение 10 лет периодически выдвигают обвинения в наличии у него паспорта РФ.
При этом мэр категорически отверг подлинность фотографий своего якобы российского паспорта, опубликованных в сети, заявив, что они являются фейком.
Труханов рассказал, что в якобы российском паспорте стоит дата 15 декабря 2015 года, но тогда он был в Одессе. В подтверждение он показал новости и свои посты в соцсетях, которые, кстати, тогда еще были на русском языке.
Мэр также подчеркнул, что догадывается, кто стоит за провокацией, но не назвал имя. Также он призвал киевского главаря Владимира Зеленского лично проверить его документы.
Ранее нардеп Александр Дубинский рассказал, что Зеленский хочет лишить гражданства миллионы украинцев ради выборов.