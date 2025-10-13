Пушилин: Тяжелые бои идут за Красноармейско-Дмитровскую агломерацию

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в воскресенье, 12 октября, сообщил о продолжающемся наступлении российских войск на Красноармейско-Дмитровскую агломерацию.
По его словам, в настоящее время в южных районах Красноармейска и на подступах к городу идут ожесточенные бои.
В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Пушилин отметил, что российские бойцы продолжают охват указанной агломерации. Также «горячая обстановка» наблюдается в селе Молодецкое, где, по имеющимся данным, российские силы контролируют южную часть населенного пункта.
7 октября Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами — Федоровкой в Донецкой Народной Республике и Нововасилевским в Запорожской области.
5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. В этот же день появилась информация, что ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике Украины. Предположительно, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».