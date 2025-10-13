Пушилин: Тяжелые бои идут за Красноармейско-Дмитровскую агломерацию

5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. В этот же день появилась информация, что ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике Украины. Предположительно, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».