В России четыре аэропорта временно приостановили работу

Работу аэропорта Краснодара временно ограничили.

Источник: Комсомольская правда

В воздушной гавани Краснодара ночью 13 октября ввели временные ограничения. Аэропорт не принимает и не выпускает гражданские ВС с 01:45. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Стоит напомнить, что самолеты вновь стали приземляться в аэропорту Краснодара с 11 сентября. Ранее воздушная гавань была закрыта. Полеты выполняются ежедневно с 09:00 до 19:00.

«Аэропорт КРАСНОДАР (Пашковский). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — оповестили в Росавиации.

К 02:00 ограничения действуют в четырех аэропортах России. Работу временно прекратили воздушные гавани Астрахани, Волгограда и Геленджика. В двух последних ограничения действуют с вечера 12 октября. Об их снятии пока не сообщалось.