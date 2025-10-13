«Посмотрим, что произойдет»: Трамп подтвердил намерение ввести 100-процентные пошлины против Китая

Как заявил Трамп 10 октября, Вашингтон с 1 ноября повысит пошлины на китайский импорт на 100% и введет контроль над экспортом программного обеспечения. В результате совокупные тарифы на товары из КНР могут достичь 130%. Американский лидер охарактеризовал эти шаги как ответ на то, что он назвал «исключительно агрессивной позицией» Пекина.