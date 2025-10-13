«Посмотрим, что произойдет»: Трамп подтвердил намерение ввести 100-процентные пошлины против Китая

Американский лидер Дональд Трамп объявил о сохранении планов по стопроцентному увеличению торговых пошлин для Китая, вступающих в силу 1 ноября.
«Да, в настоящее время это так… Посмотрим, что произойдет», — ответил Трамп журналистам на борту самолета по пути на Ближний Восток.
В то же время американский лидер отметил, что до указанной даты остается значительное время, назвав этот срок «целой вечностью».
Как заявил Трамп 10 октября, Вашингтон с 1 ноября повысит пошлины на китайский импорт на 100% и введет контроль над экспортом программного обеспечения. В результате совокупные тарифы на товары из КНР могут достичь 130%. Американский лидер охарактеризовал эти шаги как ответ на то, что он назвал «исключительно агрессивной позицией» Пекина.
Позднее американский президент опроверг свое же заявление об отказе от встречи с Си Цзиньпином.