Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Посмотрим, что произойдет»: Трамп подтвердил намерение ввести 100-процентные пошлины против Китая

Трамп подтвердил намерение ввести новые пошлины против Китая.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп объявил о сохранении планов по стопроцентному увеличению торговых пошлин для Китая, вступающих в силу 1 ноября.

«Да, в настоящее время это так… Посмотрим, что произойдет», — ответил Трамп журналистам на борту самолета по пути на Ближний Восток.

В то же время американский лидер отметил, что до указанной даты остается значительное время, назвав этот срок «целой вечностью».

Как заявил Трамп 10 октября, Вашингтон с 1 ноября повысит пошлины на китайский импорт на 100% и введет контроль над экспортом программного обеспечения. В результате совокупные тарифы на товары из КНР могут достичь 130%. Американский лидер охарактеризовал эти шаги как ответ на то, что он назвал «исключительно агрессивной позицией» Пекина.

Позднее американский президент опроверг свое же заявление об отказе от встречи с Си Цзиньпином.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше