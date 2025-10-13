Эксперт предупредил россиян об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С чем связано решение перенести крайний срок оплаты слуг ЖКХ с 10 на 15-е число каждого месяца, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
«Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», — пояснил он.
После 1 марта 2026 года для всех устанавливается один срок — 15-е число. Перенести его уже не получится, добавил эксперт.
По его словам, единообразие будет удобным для граждан, многие из которых получают зарплату с 10 по 15-е число. Снизится количество ненамеренных просрочек и появится больше времени для пересчета спорных платежей, заключил Моисеев.