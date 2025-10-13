В Госдуме предложили увеличить единое пособие для детей

«Сейчас оно [единое пособие] может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума. Мы считаем, что базовое пособие должно все-таки быть не меньше одного прожиточного минимума, на детей до трех лет — 150%, для одиноких родителей — 200% прожиточного минимума», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС. По его словам, это позволит обеспечить более достойное существование для наиболее уязвимых категорий граждан.