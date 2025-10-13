В Алчеевске загорелась и частично обрушилась многоэтажка

Сотрудники МЧС России в Алчеевске ликвидируют возгорание в многоэтажке. В результате инцидента частично обрушились квартиры, расположенные на восьмом и девятом этажах, а также пострадали чердачное перекрытие и кровля здания. Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома, об этом сообщили в МЧС.