Умер итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти

Основанная в 1948 году компания обрела мировую известность после того, как в 1980 году руководство перешло к детям основателей — Чезаре и его сестре Паоле. Помимо люксовой обуви и сумок, бренд Cesare Paciotti, по информации Il Messaggero, производит также часы и украшения.