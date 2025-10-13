Умер итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти

На 68-м году жизни скончался основатель обувного бренда Чезаре Пачотти. Как напомнило в воскресенье издание Il Messaggero, его имя стало известным благодаря фирменному логотипу в виде стилизованного кинжала.
Уточняется, что дизайнер умер в своем доме в районе Каваллино, который находится в верхней части Чивитанова-Марке.
Дизайнер, считающийся одним из символов подлинного итальянского качества, создавал обувь, покорившую Голливуд.
По информации Corriere della Sera, семейное дело основали его родители, Джузеппе и Чечилия, в области Марке, которая славится многовековыми традициями кожевенного и обувного ремесла.
Основанная в 1948 году компания обрела мировую известность после того, как в 1980 году руководство перешло к детям основателей — Чезаре и его сестре Паоле. Помимо люксовой обуви и сумок, бренд Cesare Paciotti, по информации Il Messaggero, производит также часы и украшения.
