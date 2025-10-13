Ричмонд
На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

Слабые магнитные бури обычно не оказывают значительного влияния на самочувствие людей.

Источник: АиФ Воронеж

На Земле началась слабая магнитная буря, о которой ранее предупреждали специалисты. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), передает ТАСС.

По данным ученых, уровень геомагнитной активности достиг отметки G1 — минимальной по пятибалльной шкале интенсивности бурь, где значение G5 соответствует экстремально сильным возмущениям.

Эксперты отмечают, что подобные слабые магнитные бури обычно не оказывают значительного влияния на самочувствие людей и работу технических систем, однако могут вызвать незначительные колебания в радиосвязи и энергосетях.

Ранее протуберанец «неадекватного» размера появился в северо-восточной части Солнца. По прогнозам учёных, до конца дня на небесном светиле произойдёт выброс «с вероятностью 90 процентов».